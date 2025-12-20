Tokom noći došlo je do teške saobraćajne nesreće na putu Pljevlja - Đurđevića Tara kod sela Odžak.
POGINULA DEVOJKA (20) KOD ODŽAKA: Stravična saobraćajna nesreća kod Pljevlje! Sletela sa puta po gustoj magli, nije joj bilo spasa
Devojka stara 20 godina nastradala je na licu mesta, a dvoje mladih je povređeno.
- Prema prvim nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je devojka sletela sa puta. Sinoć je u Pljevljima bila gusta magla, a putevi su bili klizavi. Verovatno je to doprinelo ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.
Daljom istragom biće poznate sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.
(Kurir.rs/RINA)
