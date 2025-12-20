Slušaj vest

Devojka stara 20 godina nastradala je na licu mesta, a dvoje mladih je povređeno.

- Prema prvim nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je devojka sletela sa puta. Sinoć je u Pljevljima bila gusta magla, a putevi su bili klizavi. Verovatno je to doprinelo ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Daljom istragom biće poznate sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteCrna GoraMILOŠU RUKE BILE VEZANE, 13.000 EVRA NESTALO BEZ TRAGA! Tri godine traje misterija smrti mladog poštara iz Danilovgrada: Evo šta je pokazala obdukcija
poštar Miloš Stamatović
Crna GoraPOLICIJA I CARINICI UPALI NA AUTO-OTPAD U BIJELOM POLJU: Pregledano ukupno 38 vozila, a oduzeto pet automobila visoke klase
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraVELIKA POLICIJSKA AKCIJA u CRNOJ GORI! Pretresi na više lokacija, zaplenjena velika količina oružja
foto-profimedia-afp-savo-prelevic-2.jpg
Crna GoraUDES NA PUTU PODGORICA-CETINJE: Dve osobe teže povređene u sudaru dva vozila
crnogorska policija.jpg