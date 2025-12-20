Slušaj vest

Policija je evakuisala tržni centar BIG Fashion u Podgoricizbog dojave o bombi, a provera je u toku, saopšteno je iz Uprave policije.

-  Uprava policije je obaveštena da je na više adresa medijskih kuća u Crnoj Gori stigao mejl preteće sadržine, u kojem se navodi da je u jednom tržnom centru koji se nalazi preko puta City kvarta u Podgorici postavljena bomba - navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, policijski službenici preduzimaju hitne aktivnosti i protivdiverzione mere u vezi sa ovim slučajem, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Kurir.rs/RTCG/Foto: Ilustracija)

