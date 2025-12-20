Policija je hitno evakuisala tržni centar BIG Fashion u Podgorici zbog dojave o bombi. U toku je detaljna provera objekta.
DRAMA U PODGORICI
HITNO EVAKUISAN TRŽNI CENTAR "BIG FASHION" Panika u Podgorici, stigla policija! Otkriveno šta se dešava
Policija je evakuisala tržni centar BIG Fashion u Podgoricizbog dojave o bombi, a provera je u toku, saopšteno je iz Uprave policije.
- Uprava policije je obaveštena da je na više adresa medijskih kuća u Crnoj Gori stigao mejl preteće sadržine, u kojem se navodi da je u jednom tržnom centru koji se nalazi preko puta City kvarta u Podgorici postavljena bomba - navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno, policijski službenici preduzimaju hitne aktivnosti i protivdiverzione mere u vezi sa ovim slučajem, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
(Kurir.rs/RTCG/Foto: Ilustracija)
