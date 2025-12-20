Na durmitorskoj ski stazi Savin Kuk došlo je do tragedije kada su strani turisti ispali iz korpe na ski liftu, na žičari broj dva. Jedna osoba je poginula.
Sve se dogodilo na žičari broj dva
STRAVIČNA TRAGEDIJA NA DURMITORU! Strani turisti ispali iz korpe na ski liftu, IMA MRTVIH! Užas na skijalištu Savin Kuk!
Slušaj vest
Na Savinom Kuku na Durmitoru jedna osoba je stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu, saopšteno je za RTCG.
Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani. Sve se dogodilo na žičari broj dva.
Teška nesreća se dogodila kada je u strmom, drugom delu, došlo do ispadanja stranog turiste iz korpe.
Prema prvim podacima, poginuo je muškarac, dok je žena povređena ali svesna i komunikativna.
Na mestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.
Prvi podaci su da je navodno došlo do kvara na žičari u drugom delu koji vodi ka Savinom kuku.
Prema tim podacima, korpa u kojoj su bili turisti je krenula da klizi unazad.
(Kurir.rs/RTCG/Vijesti.me)
Reaguj
Komentariši