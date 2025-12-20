Sve se dogodilo na žičari broj dva

Na Savinom Kuku na Durmitoru jedna osoba je stradala, a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu, saopšteno je za RTCG.

Kako saznaje RTCG, u pitanju su strani državljani. Sve se dogodilo na žičari broj dva.

Teška nesreća se dogodila kada je u strmom, drugom delu, došlo do ispadanja stranog turiste iz korpe.

Prema prvim podacima, poginuo je muškarac, dok je žena povređena ali svesna i komunikativna.

Na mestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.

Prvi podaci su da je navodno došlo do kvara na žičari u drugom delu koji vodi ka Savinom kuku.