Slušaj vest

Teška nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u.

Prema prvim podacima, pišu "Vijesti", poginuo je muškarac, dok je žena povređena, ali svesna i komunikativna.

Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Nemačke.

Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.

Na mestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.