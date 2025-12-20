TRAGEDIJA NA DURMITORU: Poginuo državljanin Nemačke, povređena njegova supruga
Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Merima Obućina sa predstavnicima policije obavila je uviđaj posle nesreće koja se danas dogodila na Savinom kuku na Durmitoru.
Na drumitoroskom skijalištu danas je stradao turista iz Nemačke a njegova supruga je povređena.
Turista iz Nemačke je poginuo tokom vožnje žičarom na Savinom kuku, u nesreći koja se dogodila oko 13 sati.
Kako piše Antena M, tokom vožnje je proklizala korpa u kojoj su se nalazili nemački državljani,
Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo.
Njegova supruga ostala je zaglavljena u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.
Povređena državljanka Nemačke transprtovana je u nikšićku bolnicu, i u toku je operacija.
Sa žičare su evakuisane još dve osobe.
Kurir,rs/Abtena M/Portalanalizika.