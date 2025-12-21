Slušaj vest

Dva dečaka starosti 11 i 12 godina, zbog uzrasta, neće krivično odgovarati za vršnjačko nasilje nad maloletnikom starim 11 godina.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, vršnjačko nasilje dogodilo se u garaži jednog stambenog objekta u Budvi, a sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

„U garaži jedne zgrade u Budvi, nakon kraćeg sukoba, maloletnik star 12 godina je drugog maloletnika starog 11 godina instruisao da se neprimereno ophodi prema trećem maloletniku, takođe starom 11 godina, što je ovaj i učinio, dok se još jedno maloletno lice koje se nalazilo sa njima udaljilo sa lica mesta nakon događaja. Policija je od više lica prikupila obaveštenja na zapisnik, te je sa događajem upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se izjasnio da pomenuti maloletnici nisu krivično odgovorni imajući u vidu njihovu starosnu dob, već da se sa događajem upoznaju Centar za socijalni rad Budva, kao i škola koju pohađaju, radi preduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti, što je odmah i bez odlaganja učinjeno“, saopšteno je iz policije.

Apeluje se na roditelje da adekvatnim postupanjem prema svojoj deci, u cilju vaspitanja i ukazivanja na štetnost ovakvog ponašanja, doprinesu podizanju njihove svesti o značaju fer ponašanja prema vršnjacima i bezbednosti uopšte.