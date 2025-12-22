Slušaj vest

Žičara na Durmitoru, na kojoj se u subotu dogodila nesreća u kojoj je jedna osoba stradala, stara je 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, saznaju crnogorski mediji. Direktor crnogorskog ski-centra "Durmitor" Marinko Purić izjavio je da žičara poseduje svu dokumentaciju za rad. Iz MUP-a Crne Gore saopšteno je da je tužilaštvo formiralo predmet i da se rasvetljavaju sve činjenice u vezi sa incidentom. Predsednik opštine Žabljak Radoš Žugić insistira na potpunoj i transparentnoj istrazi.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Žabljak, po nalogu i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Pljevljima, preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju događaja u kojem je na skijalištu Savin Kuk stradao nemački državljanin, dok je njegova supruga teško povređena, saopštio je crnogorski MUP.

"Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima formirao je predmet i slede dalje službene mere i radnje na potpunom rasvetljavanju događaja, o čemu ćemo javnost blagovremeno obaveštavati", navodi se u saopštenju.

Purić: Imamo svu dokumentaciju

Direktor ski-centra "Durmitor" Marinko Purić izjavio je da turistički centar u potpunosti sarađuje sa Upravom policije i tužilaštvom kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Foto: RINA

"Pre početka zimske sezone obavljene su sve redovne kontrole i pregledi, u skladu sa važećim propisima i bezbednosnim standardima", naglasio je Purić, ističući da žičara sa koje je stradao mladić poseduje tehničku i zakonsku dokumentaciju za rad.

Predsednik opštine Žabljak Radoš Žugić uputio je saučešće porodici stradalog i poručio da insistira na potpunoj i transparentnoj istrazi.

Istakao je da se ne može zanemariti činjenica da Žabljak živi od turizma i da je bezbednost gostiju temelj poverenja koje se gradi godinama, a koje je ovom tragedijom ozbiljno poljuljano.

"Insistiramo na potpunoj i transparentnoj istrazi, utvrđivanju odgovornosti i hitnim merama koje će garantovati maksimalnu bezbednost u budućnosti. Bez jasnih odgovora i konkretnih poteza, posledice po turizam i ekonomiju Žabljaka mogu biti dugoročne i veoma ozbiljne", poručio je Žugić.

Sumnja na kvar

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na drugom, strmijem delu žičare. Stradao je muškarac, dok je povređena žena bila svesna i komunikativna i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

RTCG je objavio da je žičara stara 35 godina i da joj, prema dostupnim informacijama, nedostaje jedan stub.

Troje ljudi koji su u subotu ostali zaglavljeni u korpama ski-lifta uspešno su evakuisani. Reč je o državljanima Srbije, Nemačke i Crne Gore.

Dve korpe sa stranim turistima ostale su zaglavljene na nepristupačnom terenu, a spasioci i osoblje skijališta pokušavali su da im dostave ćebad.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na kvar na žičari broj dva, koja vodi ka Savinom kuku, nakon čega je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad, a zatim proklizala i udarila u drugu korpu.