Simović je uhapšen jutros u Nikšiću, ali za sada nema podataka koja je istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret.

Nekadašnji prvi čovek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako veruje Specijalno državno tužilaštvo (SDT), pričinjena šteta državi od 300.000 eura.

Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića kao i protiv bivšeg državnog sekretara Nemanje Katnića.

Milutin Simović bio je od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsednik Vlade u vreme dok je premijer bio Duško Marković.

Nedavno je svedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi sudski proces u drugom predmetu oko nenamenskog trošenja 23 miliona eura kredita iz Abu Dabi fonda.