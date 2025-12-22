Slušaj vest

Po nalogu crnogorskog tužilaštva veštaci će utvrditi uzrok proklizavanja korpe na žičari "Savin Kuk 2" na Durmitoru i pod kojim okolnostima je došlo do nesreće u kojoj je poginuo nemački državljanin Sebastijan Hertner (34), a teško povređena njegova supruga Hana Ešpandšid (30), pišu danas podgoričke Vijesti.

Nesreća na drugoj uspinjači žičare, koja je u vlasništvu Razvojne banke, dogodila se u subotu 20. decembra, oko 13.10.

Korpa u kojoj je bilo dvoje turista sudarila sa drugom koja je bila prazna, Hertner je stradao kada je ispao, a njegova supruga teško je povređena.

Žičara na kojoj je poginuo nemački državljanin morala je biti zamenjena još 2014. godine, ali nadležni u prethodnih 11 godina nisu preduzeli nijednu konkretnu meru, kazao je građanski i ekoliški aktivista Aleksandar Dragićević.

Iz Uprave policije zvanično su se sinoć oglasili, navodeći da su do sada prikupili obaveštenja od više lica, od ; odgovornih i zaposlenih u Ski centru "Savin kuk", izuzeli potrebnu dokumentaciju, a naložena su i odgovarajuća veštačenja.

Foto: RINA

Nemački turista je ispao iz korpe na ski liftu, kada je ona proklizala i udarila u drugu, dok je njegova supruga teže povređena. ;Onas je ostala zaglavljena u korpi.

Tri osobe su potom ostale satima zaglavljene u korpama na ski liftu, nakon što je radi uviđaja obustavljen rad žičare. U pitanju su bili državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

Do kvara ski lifta je došlo u trenutku kada su se stradali Nemac i njegova žena, kao i troje zaglavljenih stranih turista, nalazili iznad strmog, opasnog dela ski staze, ispod samog vrha Savin Kuk.

Foto: RINA

Predsednik opštine Žabljak Radoš Žugić izrazio je duboko žaljenje povodom nesreće na skijalištu ; i pozvao na hitnu i transparentnu istragu ove tragedije.

Žugić je istakao da sigurnost turista predstavlja temelj poverenja.

"Istovremeno, ne možemo ignorisati činjenicu da Žabljak živi od turizma i da je sigurnost gostiju temelj poverenja koje gradimo godinama, a koje je ozbiljno poljuljano ovom tragedijom. Realno je očekivati da će veliki broj posetilaca izbegavati korišćenje žičare, što direktno ugrožava zimsku turističku sezonu i egzistenciju mnogih porodica koje od nje zavise", naveo je on.