Bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutinu Simoviću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT). Simović je uhapšen jutros u Nikšiću po nalogu SDT-a.

Za sada nije saopšteno u vezi sa kojom istragom je uhapšen, niti šta mu se konkretno stavlja na teret.

Simović je već bio hapšen 13. decembra prošle godine zbog sumnje u nezakonite isplate sredstava iz Agrobudžeta, kojom je, prema navodima SDT-a, država oštećena za oko 300.000 evra. U toj istrazi bili su obuhvaćeni i bivši ministar Petar Ivanović, kao i nekadašnji državni sekretar Nemanja Katnić.

Milutin Simović je bio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2016. do 2020. godine, a u tom periodu obavljao je i funkciju potpredsednika Vlade.