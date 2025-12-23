Slušaj vest

Crnogorski državljanin sa prebivalištem u Italiji, Demir Orahovac (25), preminuo je u nedelju ujutru na odeljenju intenzivne nege bolnice San Kamilo u Rimu, nakon što je izboden nožem na ulazu zgrade u ulici Via Ventimilja u Rimu, pišu italijanski mediji.

Demir Orahovac, bez krivičnog dosijea, živeo je zajedno sa jednim od svoje šestorice braće u stanu na prvom spratu zgrade M.

Ubistvo se dogodilo u trenutku kulminacije dugotrajnih tenzija i ličnih sukoba. Iako se u javnosti pominju različite mogućnosti, istražitelji za sada ne dovode ovaj zločin u vezu sa reketiranjem.

Umesto toga, sve ukazuje na to da je reč o nasilju proisteklom iz specifičnog ambijenta u kojem je žrtva živela – okruženja socijalnih stanova u rimskoj četvrti Trulo.

Taj prostor godinama je opterećen nelegalnim zauzimanjem stanova, narušenim odnosima među stanarima, sitnim osvetama, čestim sukobima i ličnim obračunima, što je, prema dosadašnjim nalazima, stvorilo plodno tlo za eskalaciju nasilja koja je završena smrtnim ishodom.

Ubistvo u Lotu 5

Za sada, sve ukazuje na to da je motiv ubistva povezan sa svojevrsnim uzimanjem pravde u sopstvene ruke, u atmosferi dugotrajnih tenzija koje vladaju unutar Lota 5 Aterovih socijalnih stanova.

Zbog sumnje da su učestvovali u zločinu, uhapšeni su C. Z. i A. Z., otac i sin stari 48 i 25 godina, kao i D. A. (37).

Istraga karabinjera

Karabinjeri iz stanice Eur vode istragu kako bi razjasnili okolnosti slučaja i sa sigurnošću utvrdili razlog ovog zločina. Dva sata pre ubistva intervenisali su zbog paljenja dva automobila i pokušaja paljenja ulaznih vrata jedne zgrade.

Tom prilikom pripadnici policije navodno su zatekli Demira sa povredom glave, možda nakon fizičkog sukoba. Nekoliko sati kasnije usledilo je ubadanje nožem, koje je potom dovelo do smrti dvadesetpetogodišnjaka.

Zauzeti stanovi i napetosti

Braća Orahovac zauzela su stan 18. novembra prošle godine, ušavši u njega kroz prozor. Stanari zgrade su se potom obraćali upravi Atera, zahtevajući da se njih dvojica isele, ali bez uspeha – na te zahteve nisu želeli ni da odgovore.

Stan koji su nelegalno zauzeli u međuvremenu je zaplenjen. Prema rečima potpredsednika XI opštine, Marka Palme, ovaj slučaj ogoljava težak i dugotrajno zapušten problem socijalnih stanova, u kojem dolazi do ozbiljnog urušavanja pravnog poretka.