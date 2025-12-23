Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Jug” – Odeljenja bezbednosti Tivat, podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru krivičnu prijavu protiv Podgoričanina I.K. (44) zbog sumnje da je, na štetu jednog lica iz Tivta, izvršio krivično delo prevara.

- Sumnja se da je I.K. krajem avgusta 2025. godine prišao oštećenom licu starom 77 godina, tokom njegovog boravka u jednom ugostiteljskom objektu, te mu se predstavio kao rođak iz Bosne i Hercegovine. Lažnim prikazivanjem činjenica je, kako se sumnja, doveo oštećenog u zabludu i zatražio od njega pozajmicu u iznosu od 1.500 evra, uz obećanje da će novac vratiti narednog dana, nakon čega mu je oštećeni predao navedeni iznos, saopšteno je iz UP.

Osumnjičeni se nakon što je uzeo novac, udaljio u nepoznatom pravcu.

Od I.K. je prikupljeno obaveštenje u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, gde se nalazi zbog sumnje da je pomenuto krivično delo prethodno izvršio na teritoriji više gradova u Crnoj Gori, na koji način je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više hiljada evra.

Kurir.rs/RINA

