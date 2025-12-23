- Sumnja se da je I.K. krajem avgusta 2025. godine prišao oštećenom licu starom 77 godina, tokom njegovog boravka u jednom ugostiteljskom objektu, te mu se predstavio kao rođak iz Bosne i Hercegovine. Lažnim prikazivanjem činjenica je, kako se sumnja, doveo oštećenog u zabludu i zatražio od njega pozajmicu u iznosu od 1.500 evra, uz obećanje da će novac vratiti narednog dana, nakon čega mu je oštećeni predao navedeni iznos, saopšteno je iz UP.