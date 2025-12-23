Slušaj vest

Vlada Crne Gore ukinula je privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Turske, s tim što je dozvoljeni boravak smanjen sa 90 na 30 dana.

Ova mera je uvedena radi prevencije ilegalnih migracija i usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije, saopšteno je iz Vlade.

"U materijalu koji je danas razmatrala Vlada navodi se da je unapređena saradnja sa turskim vlastima, uz sprovođenje pojačanih bezbednosnih i migracionih provera. Odlukom je predviđeno smanjenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana, uz napomenu da se, u slučaju procene bezbednosnih rizika, vizni režim može ponovo uvesti. Kako je naglašeno, restriktivnija vizna i migraciona politika primenjuje se sa ciljem prevencije ilegalnih migracija i jačanja kontrole ulaska i boravka stranih državljana", navodi se u saopštenju Službe za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore.

Oko 9.000 turskih državljana boravilo, 200 dobilo vize

Članovi Vlade konstatovali su da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije sproveli sve aktivnosti predviđene zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost, koje se tiču ilegalnih migracija.

Takođe, ova odluka predstavlja deo šireg paketa mera za usklađivanje vizne politike sa Evropskom unijom, koji uključuje i prilagođavanje vizne politike prema trećim državama, u ovom slučaju Azerbejdžanu, čije će usklađivanje biti završeno do 15. januara, dodaje se u saopštenju.