Saobraćajna policija uhapsila je Novljanina M.A. (38), koji se nije zaustavio na znak stop izdat od policijskog službenika u mestu Kostanjica, već je nastavio kretanje u pravcu Morinja, objavila je UP na mreži X.

“On je sustignut, zaustavljen i kontrolisan. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,30 g/kg”, navodi UP.