Saobraćajna policija uhapsila je Novljanina M.A. (38), koji se nije zaustavio na znak stop izdat od policijskog službenika u mestu Kostanjica, već je nastavio kretanje u pravcu Morinja, objavila je UP na mreži X.

“On je sustignut, zaustavljen i kontrolisan. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,30 g/kg”, navodi UP.

Kako se dodaje, priveden je sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500 eura, kao i zabranu upravljanja vozilima “B” kategorije u trajanju od osam meseci.

(Kurir.rs/adria.tv)
