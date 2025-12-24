Slušaj vest

Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, zakazana za danas, mogla bi dodatno zaoštriti odnose u vrhu sistema odbrane, nakon novih sporova između predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića.

Milatović je kandidovao nekoliko tačaka za dnevni red sednice, uključujući navode o mobingu nad komandantom Mornarice VCG Darkom Vukovićem, kao i zakonitost imenovanja vojnog atašea u Londonu Milana Bigovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obaveštajno-bezbednosnog direktorata.

Međutim, nije izvesno da li će se ove teme naći na dnevnom redu, s obzirom na to da Savet odluke donosi jednoglasno. Spor se navodno produbio nakon što je komandant Mornarice u pismu predsedniku naveo da mu ministar odbrane ne dozvoljava ulazak u zgradu Ministarstva odbrane na glavni ulaz, kao i da se na sastancima ne poštuje njegov čin, jer je, kako tvrdi, raspoređivan u „treći ili četvrti red“. Vuković smatra da mu je takvim postupanjem povređena oficirska čast i profesionalni autoritet.

Ulazak i raspored sedenja određen prema funkciji

Iz Ministarstva odbrane, međutim, poručili su da se ulazak u zgradu i raspored sedenja određuju prema funkciji, a ne prema činu, te da se svi zaposleni, osim ministra, načelnika Generalštaba i direktora direktorata, služe službenim ulazom. Iz tog resora navode i da se u Vojsci Crne Gore mora poštovati princip subordinacije.

Prema tvrdnjama iz kabineta predsednika, dodatne tenzije izazvala su i ograničenja koja je ministar odbrane uveo u vezi sa ulaskom civila u komandu Mornarice u Baru, zbog čega je, kako navode, bila dovedena u pitanje i predsednikova poseta tom rodu vojske krajem novembra. Iz Ministarstva, s druge strane, ističu da poseta nije bila pravilno najavljena i da je mogla izazvati bezbednosne propuste.

Milatović je predložio i da Savet razmatra navodno nezakonito imenovanje Milana Bigovića za vršioca dužnosti šefa vojne obaveštajne službe, uz tvrdnju da prethodno nije razrešen dužnosti vojnog atašea. Iz Ministarstva odbrane to negiraju, navodeći da je Bigoviću istekao mandat, kao i da ministar ima zakonsko pravo da ga imenuje na novu funkciju.

Prema ranijim saopštenjima, na dnevnom redu sednice Saveta su Izveštaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2024. godinu, Izveštaj o učešću pripadnika VCG u međunarodnim vežbama, kao i predlozi odluka o postavljenjima, razrešenjima i unapređenjima oficira.