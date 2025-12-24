Slušaj vest

Komandant Mornarice Vojske Crne Gore, komodor Darko Vuković, udaljen je sa dužnosti i protiv njega je pokrenut postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, rečeno je iz Ministarstva odbrane.

Kako je navedeno, udaljenju su prethodili postupci komodora Vukovića koji su, prema saopštenju, predstavljali flagrantno kršenje načela subordinacije i jednostarešinstva u komandovanju, što je u krajnjem rezultiralo pokretanjem postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

„Radi objektivnog i jasnog informisanja javnosti obaveštavamo da je komodor Darko Vuković udaljen od dužnosti komandanta Mornarice Vojske Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vrhovna komanda, koju osim Milatovića čine premijer Milojko Spajić i šef parlamenta Andrija Mandić, imenovala je u junu Miodraga Vuksanovića za načelnika Generalštaba VCG, a Darka Vukovića za komandanta Mornarice VCG.

Prije toga, Milatović je javno saopštio da preferira Vukovića za glavnokomandujućeg VCG, dok je Krapović insistirao da to bude Vuksanović, u čemu su ga podržavali Spajić i Mandić. Pošto se sve odluke Savjeta moraju donijeti jednoglasno, postignut je dogovor da njih dvojica, na predlog ministra, budu postavljeni na sadašnje funkcije u Vojsci.

"Vijesti" su pisale da su nedugo po stupanju Vukovića na dužnost, u septembru, počeli su problemi. Komandant Mornarice pisao je šefu države, tvrdeći da mu ministar vojni ne dozvoljava da uđe u zgradu Ministarstva na glavni ulaz, a da ga na sastancima ponižavaju stavljajući ga u “treći, četvrti red”.