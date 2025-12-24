Slušaj vest

Odbornik u Skupštini opštine Ulcinj, Bojan Ćetković, upozorio je na alarmantan položaj pravoslavnog stanovništva u ovom gradu, ističući da su diskriminacija i politička marginalizacija postale svakodnevica.

Iako u lokalnom parlamentu sedi četvoro odbornika pravoslavne veroispovesti, Ćetković naglašava da se jedini dosledno bori za prava naroda koji predstavlja.

Diskriminacija pri zapošljavanju i traženje garantovanih prava

Ćetković je ukazao na drastičan nesrazmer u lokalnoj administraciji, navodeći primer koji oslikava trenutno stanje.

„U javnosti me često doživljavaju kao jedinog pravoslavnog odbornika jer se jedini zalažem za to da diskriminacija mora prestati. Pravoslavci moraju biti vidljiviji i zastupljeniji. Nedopustivo je da u jednoj opštini imamo svega pet pravoslavaca na 400 zaposlenih“, istakao je Ćetković.

On je poručio da pravoslavni narod u Ulcinju traži ista ona prava koja manjine s pravom uživaju na državnom nivou ili u Podgorici.

„Tražimo ista prava koja imaju manjebrojni narodi – zagarantovane funkcije i mesta, kako ne bismo bili svedeni na statističku grešku“, jasan je odbornik.

Skupštinska većina bez sluha za kulturu i socijalna davanja

Tokom rasprave o budžetu opštine, koji ove godine iznosi istorijskih 24 miliona evra, Ćetković je predao tri amandmana, ali nijedan nije dobio potrebnu većinu.

Sredstva za KUD „Sveti Jovan Vladimir“: Ćetković je tražio 10.000 evra za rad ovog kulturno-umetničkog društva. Amandman je dobio samo 5 glasova „za“, dok je 16 odbornika bilo uzdržano (uključujući deo DPS-a, Force, SD-a i SDP-a).

Povećanje naknada za novorođenčad: Predlog je bio da se naknada poveća sa 200 na 400 evra, s obzirom na to da Ulcinj ima najniža davanja na Primorju.

Subvencije za vrtiće: Predloženo je subvencionisanje boravka i hrane u državnom vrtiću „Solidarnost“ u iznosu od 50% (ukupno oko 100.000 evra).

„Za izmišljene stvari ima novca, za nas nema ništa“

Ćetković je oštro kritikovao obrazloženja vlasti koja je odbila ove predloge, optužujući ih za cinizam i dvostruke aršine.

„Našao se 101 razlog da se ne da ništa. S druge strane, opština bez problema izdvaja po 20.000 evra za razne nacionalne savete, biblioteke i ‘izmišljene stvari’, dok se novac ispumpava na vrlo ciničan način. Za narod koji ja predstavljam apsolutno nema ničega“, kazao je Ćetković.