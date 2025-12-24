Slušaj vest

Policijski službenici Sektora granične policije postupali su po prijavi vlasnika jednog ugostiteljskog objekta koji se nalazi u Ulcinju, da se u objektu nalazi njemu nepoznato lice koje uznemirava vlasnika i da kod sebe ima vatreno oružje.

Odmah po prijemu obaveštenja, na lice mesta izašli su službenici Stanice granične policije I Ulcinj, gde su zatekli navedeno lice, koje je uz upotrebu sredstava prinude savladano.

Utvrđeno je da je reč o Đ.K. (38) iz Bosne i Hercegovine. Pregledom torbice koju je ovo lice imalo kod sebe pronađen je startni pištolj, nakon čega je Đ.K. doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Ulcinj.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da se u radnjama Đ.K. ne stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već da se protiv njega podnese prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru. Od njega je, shodno Zakonu o oružju, oduzet startni pištolj i on je lišen slobode.

Osim toga, Đ.K. je alkotestiran i utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,17 g/kg.