Službenici Uprave carina sprečili su pokušaj krijumčarenja velike količine mobilnih telefona na Aerodromu Podgorica.

„Naime, u carinskom sistemu Carinske ispostave Aerodrom Podgorica podneta je carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, kojom su carinskom organu prijavljeni mobilni telefoni i prateća oprema. Sprovođenjem ciljane i detaljne carinske kontrole utvrđeno je da se radi o velikoj količini skupocenih mobilnih telefona, pretežno marke iPhone i Samsung, čija je procenjena vrednost oko 2,6 miliona evra“, saopšteno je iz Uprave carina.

Dalje aktivnosti u ovom predmetu sprovode se u saradnji sa Upravom policije i nadležnim tužilaštvom.

„Uprava carina nastaviće sa sprovođenjem intenzivnih kontrola na svim graničnim prelazima, sa ciljem zaštite ekonomske stabilnosti države i suzbijanja svih oblika nezakonite trgovine“, kaže se u saopštenju.

Šverc mobilnih telefona u Evropi

Podsetimo, prema ranijim podacima službi bezbednosti, šverc mobilnih telefona u Evropi uglavnom se odnosi na dve glavne kategorije: krađe i izvoz ukradenih telefona (posebno premijum modela poput iPhonea) u zemlje poput Kine ili Hong Konga, ali i lažne telefone i komponente koji se prodaju preko društvenih mreža ili onlajn platformi.

Kada su u pitanju krađe i šverc ukradenih mobilnih telefona, zanimljiv je veliki slučaj u Velikoj Britaniji ove godine. Londonska policija (Metropolitan Police) razbila je međunarodnu mrežu koja je švercovala do 40.000 ukradenih telefona godišnje iz UK u Kinu/Hong Kong.

Uhapšeno je tada 46 osoba, a ta kriminalna mreža odgovorna je za oko 40% svih krađa mobilnih telefona u Londonu.

Europol nije direktno vodio ovu operaciju, ali podržava slične međunarodne akcije protiv krađa mobilnih telefona.

Što se tiče Europola, pažnje je vredna i operacija „Ringtone“. To je bila koordinisana akcija u osam zemalja EU – uhapšeno je 213 osoba zbog krađa i organizovanog šverca pametnih telefona.

Europol uz to često ističe da ukradeni telefoni služe za dalje kriminalne aktivnosti (na primer, SIM-swapping, fišing, prevare).

U Crnoj Gori, prema dostupnim podacima, poslednjih godina nije bilo ovoliko velike zaplene švercovanih telefona.