Slušaj vest

Nakon iznenadni smrti devetogodišnjeg dečaka iz Bara A. R. 15.novembra, Višem državnom tužilaštvu je dostavljen obdukcioni nalaz.

Otac dečaka Muharem Rašketić kazao je za Primorski portal da su iz Tužilaštva obavešteni da je lekar obducent i veštak dostavio mišljenje u kome se navodi uzrok smrti.

Boginje pa sepsa

- Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskiopskog pregleda tkiva i organa, dopunskih analiza i podataka iz medicinske dokumentacije, smrt je prirodna i nastupila je usled bakterijskog trovanja krvi (sepse) kao komplikacije ovčijih boginja, navodi se u obdukcionom nalazu - kazao je Rašketić.

Njegova porodica traži pravdu sa namerom da se nikada ni jednom detetu, niti roditeljima ponovi tragedija koju su doživeli.

- Izgubili smo našeg Amara. Od te dečije bolesti, naš sin nikada ranije nije imalo zdravstvene probleme. Nakon što je dobio boginje sedam puta smo vodili dete u četiri zdravstvene ustanove. Niko od lekara nije tražio da se urade laboratorijski nalazi. Dete nije imalo terapiju za tih nekoliko dana, a bilo mu je sve lošije. Govorili su „to su boginje". Boli nas što je u 21. veku naš sin umro od sepse. Znam da mog sina ne mogu vratiti. Tražim pravdu kako se nikada nikome ovako nešto ne bi dogodilo - kazao je Rašketić.

Vodili ga u 4 ustanove

Primorskom portalu su u Višem državnom tužilaštvu potvrdili da je lekar obducent i veštak dostavio mišljenje.

- U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, formiranom povodom smrti deteta iz Bara, po naredbi ovog tužilaštva obavljena je obdukcija i dostavljen obdukcioni nalaz. U daljem toku postupka, tužilaštvo će preduzeti sve mere i radnje za kojim se ukaže potreba u cilju donošenja odluke u predmetu - rečeno je Primorskom portalu u Višem državnom tužilaštvu.

Zbog teže kliničke slike dečije bolesti, boginja, praćene visokom temperaturom, roditelji su za nekoliko dana, vodili dječaka u četiri zdravstvene ustanove: dve privatne u Ulcinju i Sutomoru, dve državne: Klinički centar Crne Gore u Podgorici i Opštu bolnicu Bar u kojoj je dete preminulo, 15.novembra.

VDT je naložilo Upravi policije OB Bar da ovom tužilaštvu dostave potrebna obaveštenja i kompletne medicinske dokumentacije.