B. Ć. (48) je uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje maloletnika.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Odeljenje bezbednosti i Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju lišili su B.Ć. slobode zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dva maloletna lica.

- On je u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju na dalju nadležnost - navode u saopštenju.