Kako javljaju iz Uprave policije, tokom letnjih meseci na području ulcinjske i barske opštine evidentirano je nekoliko provala u verske objekte – džamije, iz kojih je otuđena određena količina novca.

„Policijski službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Odeljenja bezbednosti Bar su, preduzimajući operativno-taktičke mere i radnje na identifikaciji počinioca, došli do sumnje da je reč o licu F. R. (39) sa Kosova, za koje je, osim toga, postojala sumnja da se ilegalnim putem udaljilo preko državne granice u Republiku Albaniju“, naveli su iz UP.

Međutim, kako ističu, preduzimajući niz mera i radnji iz svoje nadležnosti, policijski službenici su došli do saznanja da se ovo lice ilegalnim putem vratilo na teritoriju Crne Gore i da se nalazi u selu Kolomza, gde je i locirano, te dovedeno u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Ulcinj.

Novac se nalazio u kutijama za prilog

Od njega su, kako su istakli, prikupljena obaveštenja na zapisnik, te je policija došla do sumnje da je F. R. tokom jula 2025. godine u Ulcinju izvršio tri krivična dela teška krađa – na štetu Islamske verske zajednice – džamije u selu Gornja Klezna, kao i džamije u selu Leskovac, odakle je otuđio neutvrđenu količinu novca, budući da se novac nalazio u kutijama u kojima su vernici ostavljali priloge, kao i na štetu jednog fizičkog lica, iz čije je porodične kuće u selu Pistula otuđio oko 200 evra, tri ručna sata i četiri mobilna telefona.

Takođe, na teritoriji Bara je, kako se sumnja, izvršio provale u tri verska objekta – džamije, odakle je otuđio novac.