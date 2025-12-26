Muškarac je nakon prijave, priznao prekršaj, a incident se desio u delu grada Preko Morače
NEMA ŠALE
IZ AUTOMOBILA VREĐAO MUJOVIĆA: Sud u Podgorici mu izriče kaznu
Slušaj vest
Gradonačelnika Podorice Sašu Mujovića juče ujutro je iz automobila vređala muška osoba, saznaju "Vijesti" iz policije.
Prema istim informacijama, taj muškarac je nakon prijave, priznao prekršaj, a sudija suda u Podgorici će naknadno izreći kaznu.
Podgorički list dodaje i da se incident desio u delu grada Preko Morače.
Njegov identitet nije objavljen, a još se ne zna kolika kazna bi mogla da mu bude određena.
(Kurir.rs/Vijesti)
Reaguj
Komentariši