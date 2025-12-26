Slušaj vest

Gradonačelnika Podorice Sašu Mujovića juče ujutro je iz automobila vređala muška osoba, saznaju "Vijesti" iz policije.

Prema istim informacijama, taj muškarac je nakon prijave, priznao prekršaj, a sudija suda u Podgorici će naknadno izreći kaznu.

Podgorički list dodaje i da se incident desio u delu grada Preko Morače.

Njegov identitet nije objavljen, a još se ne zna kolika kazna bi mogla da mu bude određena.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteCrna GoraPLJAČKAO DŽAMIJE U BARU I ULCINJU: Uhapšen muškarac (35), uzimao novac iz kutija za priloge
1699120499novipazardzamijailutracijafotorina.jpg
Crna GoraVELIKI "ULOV" CARINIKA NA PODGORIČKOM AERODROMU: Sprečen pokušaj šverca iPhone i Samsung telefona, vrede PREKO 2 I PO MILIONA EVRA!
mobilni telefoni (2).jpg
Crna GoraSKANDAL U ULCINJU: Vlast ne da pare za PRAVOSLAVCE, odbornik Ćetković zavapio: Diskriminacija mora prestati, bićemo svedeni na STATISTIČKU GREŠKU!
Bojan Ćetković
Crna GoraSKANDAL U CG SE NASTAVLJA: Komandant Mornarice Vojske Crne Gore udaljen sa dužnosti
komodor Darko Vuković