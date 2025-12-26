Slušaj vest

Gradonačelnika Podorice Sašu Mujovića juče ujutro je iz automobila vređala muška osoba, saznaju "Vijesti" iz policije.

Prema istim informacijama, taj muškarac je nakon prijave, priznao prekršaj, a sudija suda u Podgorici će naknadno izreći kaznu.

Podgorički list dodaje i da se incident desio u delu grada Preko Morače.