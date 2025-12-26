ADVOKAT ODBRANE KAŽE DA JE OČEKIVANO

ADVOKAT ODBRANE KAŽE DA JE OČEKIVANO

Slušaj vest

Viši sud u Podgorici oslobodio je danas prvostepeno biznismena Duška Kneževića u predmetu "Global karbon krediti" zbog nedostatka dokaza, javljaju podgoričke Vijesti.

Pored Kneževića, oslobođeni su i Brankica i Biljana Bašović, kao i Predrag Dašić jer, kako je navedeno, sudija Igor Đuričković nije našao dokaze za krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Optužnicu u ovom predmetu, podsećaju Vijesti, podigla je u julu 2019. tadašnja specijalna tužiteljka Lidija Vukčević, a potvrđena je 20. januara iduće godine u vreme kada je Specijalnim državnim tužilaštvom rukovodio Milivoje Katnić.

Prema optužnici, Knežević i ostali optuženi pričinili su štetu pravnom licu "Global Karbon" DOO Podgorica, pribavivši pravnim licima "Fin Invest", "Atlas Grupa", RTV "Atlas", "RT Mimoza", "Atlas Sistem" i "Mega Gulf Investments Holdings Limited" protivpravnu korist u iznosu od 1.942.000 evra.

Vijesti pišu kako je navodno u decembru 2008. godine donesena odluka da se milion evra sa računa "Global Karbon" prenese na račun "Fin Investa", a zatim na druge kompanije.

Sud je odbacio deo optužnice protiv Kneževića, Brankice i Biljane Bašović i Zorana Nikolića zbog relativne zastarelosti krivičnog gonjenja. Branilac Kneževića, advokat Dražen Medojević izjavio je da je ovo očekivana presuda.

Ovo je druga oslobađajuća presuda za Kneževića u 2025, nakon oslobađanja u predmetu "Aerodromi".