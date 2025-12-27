Slušaj vest

Od 2008. godine do danas u Crnoj Gori je podneto ukupno 200 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikovane diplome, navodi Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija.

Više od polovine prijava (108) podneto je u poslednje tri godine, što pokazuje intenziviranje borbe protiv lažnih obrazovnih isprava, navodi portal RTCG.

Ministarka Anđela Jakšić-Stojanović ističe da je pooštravanje kaznene politike već dalo prve rezultate, uključujući i zatvorske kazne za posedovanje falsifikovanih diploma. Samo tokom poslednje tri godine, podneto je ukupno 154 prijave: 28 u 2023, 38 u 2024. i 88 u 2025. godini.

Vlada Crne Gore je, na predlog ministarstva, privremeno obustavila priznavanje diploma sa Univerziteta Megatrend i njegovih fakulteta, kao i sa Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, dok ne pribave neophodne podatke od nadležnih organa u Srbiji i Bosni i Hercegovini.