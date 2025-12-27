Slušaj vest

Policija u Crnoj Gori je u proteklih sedam dana, u okviru akcije "Stranac", sprovela 299 represivnih mera prema stranim državljanima, a proterano je sedam stranih državljana, saopštio je danas crnogorski MUP.

U tom periodu još sedam stanih državljana je prinudno udaljeno iz zemlje, dok je boravak otkazan za 31 strano lice, a za 33 je iniciran prestanak privremenog boravka.

Takođe, doneto je 40 rešenja o povratku, dok je izdat 181 prekršajni nalog, odnosno podneta odgovarajuća prijava.

Od početka 2025. godine, u okviru akcije "Stranac", doneto je ukupno 18.406 represivnih mera.

Kako se navodi u saopštenju, podnete su 11.232 prekršajne prijave, odnosno izdato isto toliko naloga.

Istovremeno doneta su1.972 rešenja o povratku, prinudno su udaljena 242 lica, a 209 stranih državljana je proterano iz Crne Gore.