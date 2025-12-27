VELIKA AKCIJA POLICIJE U CRNOJ GORI: Na udaru 299 osoba
Policija u Crnoj Gori je u proteklih sedam dana, u okviru akcije "Stranac", sprovela 299 represivnih mera prema stranim državljanima, a proterano je sedam stranih državljana, saopštio je danas crnogorski MUP.
U tom periodu još sedam stanih državljana je prinudno udaljeno iz zemlje, dok je boravak otkazan za 31 strano lice, a za 33 je iniciran prestanak privremenog boravka.
Takođe, doneto je 40 rešenja o povratku, dok je izdat 181 prekršajni nalog, odnosno podneta odgovarajuća prijava.
Od početka 2025. godine, u okviru akcije "Stranac", doneto je ukupno 18.406 represivnih mera.
Kako se navodi u saopštenju, podnete su 11.232 prekršajne prijave, odnosno izdato isto toliko naloga.
Istovremeno doneta su1.972 rešenja o povratku, prinudno su udaljena 242 lica, a 209 stranih državljana je proterano iz Crne Gore.
Takođe, boravak je otkazan za 2.094 lica, dok je za 2.657 stranih državljana iniciran prestanak privremenog boravka, navodi se u saopštenju crnogorskog MUP-a.