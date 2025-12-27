Slušaj vest

"Od devedesetih godina pa skoro do današnjeg dana, što potvrđuje i Skaj prepiska, Crna Gora je nastajala na tri osnovna proizvoda. To su nafta, cigarete i kokain", kaže lider DNP-a Milan Knežević.

– Kad pročitate tu prepisku, vidite da bukvalno ne postoji grana vlasti u kojoj ili čelni ljudi ili značajni funkcioneri iz bezbednosnog sektora, pravosuđa, politike i javnog života nisu bili dio kriminalnog miljea koji je učestvovao u švercu nafte, cigareta i narkotika – objasnio je Knežević.

U svom duhovitom maniru, kaže da je Nikoli Camaju, potpredsjedniku crnogorskog parlamenta, savjetovao da promijeni redoslijed posluženja kada su u pitanju strani zvaničnici.