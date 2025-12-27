Slušaj vest

"Od devedesetih godina pa skoro do današnjeg dana, što potvrđuje i Skaj prepiska, Crna Gora je nastajala na tri osnovna proizvoda. To su nafta, cigarete i kokain", kaže lider DNP-a Milan Knežević.

– Kad pročitate tu prepisku, vidite da bukvalno ne postoji grana vlasti u kojoj ili čelni ljudi ili značajni funkcioneri iz bezbednosnog sektora, pravosuđa, politike i javnog života nisu bili dio kriminalnog miljea koji je učestvovao u švercu nafte, cigareta i narkotika – objasnio je Knežević.

U svom duhovitom maniru, kaže da je Nikoli Camaju, potpredsjedniku crnogorskog parlamenta, savjetovao da promijeni redoslijed posluženja kada su u pitanju strani zvaničnici.

– U Crnoj Gori najprepoznatljiviji brendovi nisu ni pršuta, niti Njeguški sir, niti crnogorska vina… Predložio sam svom kolegi, gospodinu Camaju, da, kada mu sljedeći put budu dolazile strane delegacije, prije nego što im iznesemo sir, pršutu ili neki tradicionalni proizvod, gosta ponudimo crtom belog ili nekim cigaretama bez akcize – kazao je Knežević.

(Kurir.rs/borba.me)

