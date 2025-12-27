Slušaj vest

Poslanik Dragan Bojović ocenio je da naziv školskog predmeta „Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost“ predstavlja politički motivisan pritisak i pokušaj nasilne asimilacije.

On je naveo da je to najveći oblik diskriminacije koji se dešava u školama. Kako je rekao, tamo je naveden crnogorski jezik, zatim bosanski, hrvatski, albanski, španski, portugalski i tako dalje, dok se očekuje da njegova deca, koja govore srpskim jezikom, iz škole dođu i kažu da govore tim jezikom, jer im je svuda nametnuto da govore crnogorskim.

– To je oblik političke manipulacije, pokušaj nasilne asimilacije i primer ugrožavanja svih građanskih i ljudskih prava. Vi namećete celoj omladini da govori ono što ste vi politički projektovali da tako treba da bude. Ako ste zaista hteli ravnopravnost i građansku državu, mogli ste makar da predmet nazovete „maternji jezik“, pa da deca sama odlučuju – poručio je Bojović, obraćajući se poslanicima Demokratske partije socijalista.

On smatra da o ovim pitanjima treba razgovarati i pronaći, kako je rekao, valjana, a ne prisilna rešenja.

– Sa ovakvim vidom diskriminacije ne možemo da ulazimo u Evropsku uniju, jer toga nema ni u jednoj državi sveta, a kamoli u demokratskim državama. Mora se uvesti jasna ravnopravnost, a posebno uvažiti činjenica da se većina građana, iz popisa u popis, jasno izjašnjava kojim jezikom govori. I to treba pravno konstatovati – zaključio je Bojović.

(Kurir.rs/Borba.me)

Ne propustiteCrna Gora"PRE PRŠUTE I SIRA DA GOSTIMA PONUDIMO CRTU BELOG" Crna Gora nastala na nafti, cigaretama i kokainu, poručio Knežević (VIDEO)
2025-12-11 14_58_16-Instagram — Mozilla Firefox.png
Crna GoraSUD U PODGORICI OSLOBODIO KNEŽEVIĆA: Presudio nedostatak dokaza
dusko-knezevic-2-rts.jpg
Crna GoraPLJAČKAO DŽAMIJE U BARU I ULCINJU: Uhapšen muškarac (35), uzimao novac iz kutija za priloge
1699120499novipazardzamijailutracijafotorina.jpg
Crna GoraSKANDAL U ULCINJU: Vlast ne da pare za PRAVOSLAVCE, odbornik Ćetković zavapio: Diskriminacija mora prestati, bićemo svedeni na STATISTIČKU GREŠKU!
Bojan Ćetković