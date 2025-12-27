Slušaj vest

Poslanik Dragan Bojović ocenio je da naziv školskog predmeta „Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost“ predstavlja politički motivisan pritisak i pokušaj nasilne asimilacije.

On je naveo da je to najveći oblik diskriminacije koji se dešava u školama. Kako je rekao, tamo je naveden crnogorski jezik, zatim bosanski, hrvatski, albanski, španski, portugalski i tako dalje, dok se očekuje da njegova deca, koja govore srpskim jezikom, iz škole dođu i kažu da govore tim jezikom, jer im je svuda nametnuto da govore crnogorskim.

– To je oblik političke manipulacije, pokušaj nasilne asimilacije i primer ugrožavanja svih građanskih i ljudskih prava. Vi namećete celoj omladini da govori ono što ste vi politički projektovali da tako treba da bude. Ako ste zaista hteli ravnopravnost i građansku državu, mogli ste makar da predmet nazovete „maternji jezik“, pa da deca sama odlučuju – poručio je Bojović, obraćajući se poslanicima Demokratske partije socijalista.

On smatra da o ovim pitanjima treba razgovarati i pronaći, kako je rekao, valjana, a ne prisilna rešenja.