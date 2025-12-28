Slušaj vest

Crnogorski carinici su na aerodromu u Podgorica sprečili krijumčarenje luksuzne robe vredne više od 20.000 dolara.

Kako je saopšteno iz Uprave carina Crne Gore, njjihovi službenici su 25. decembra, zaplenili neprijavljenu robu prilikom kontrole putnika koji je doputovao međunarodnim letom.

"Tom prilikom kod lica L.D. iz Nikšića, pronađena je neprijavljena roba luksuznih brendova, i to: ženska torba, mobilni telefon, kao i više komada nakita (prstenje, narukvice i lanac sa priveskom). Ukupna procenjena vrednost oduzete robe iznosi 20.690 dolara", piše u saopštenju.

Protiv L.D. je pokrenut prekršajni postupak, a roba je privremeno oduzeta u skladu sa važećim propisima.

