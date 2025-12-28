Slušaj vest

Lazar Šćepanović dobio je pozitivno mišljenje Skupštine za izbor za direktora Uprave policije u punom mandatu.

Podršku Šćepanoviću dalo je 46 poslanika, nije bilo glasova protiv, dok su četiri poslanika Demokratske narodne partije(DNP) bila uzdržana.

Tokom glasanja u sali od poslanika vlasti nisu bili poslanici Bošnjačke stranke Edina Dešić i Admir Adrović. U sali tokom glasanja nije bilo ni poslanika opozicije.

Direktora Policije, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada Crne Gore na predlog ministra unutrašnjih poslova. Predlog za postavljenje direktora Policije Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja.

Lider DNP-a Milan Knežević rekao je ranije danas da poslanici te partije neće glasati za izbor Šćepanovića za direktora Uprave policije.

On je glasove podrške te partije uslovio time da Šćepanović do glasanja za imenovanje pozove građane Botuna na razgovor za sutra (nedelja).

„Pošto je saopštio (Šćepanović) da nema šta da razgovara sa građanima Botuna, saopštavam mu da do izbora imenovanja im uputi poziv. Ukoliko im ne uputi poziv mi nećemo dati podršku za njegov predlog za izbor za direktora policije“, rekao je Knežević.

Direktor Policije postavlja se na pet godina.

Biografija Lazara Šćepanovića

Šćepanović je 16. decembra izabran za vršioca dužnosti direktora Uprave policije u još jednom mandatu.

Šćepanović je rođen 1984. godine. Osnovnu školu završio je u Šavniku, https://www.kurir.rs/tag/74381/danilovgrada Srednju školu unutrašnjih poslova u Danilovgradu 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 2004. godine u Centru bezbednosti Nikšić, gde je nakon pripravničkog staža radio kao pozornik, saobraćajni policajac i pripadnik interventne jedinice.

Foto: Printscreen/RTCG

Od 2006. do 2011. godine bio je pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice, gde je učestvovao u rešavanju kriznih i talačkih situacija i radio kao instruktor u obuci specijalaca.

U periodu od 2011. do 2019. godine obavljao je više rukovodećih i operativnih poslova u Centru bezbednosti Nikšić, uključujući suzbijanje krvnih i seksualnih delikata i opšteg kriminaliteta.

Od 2019. do 2023. godine radio je u Sektoru kriminalističke policije, a tokom 2023. godine bio je šef grupe u Sektoru za borbu protiv kriminala i načelnik Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“.

Od novembra 2023. do decembra 2024. godine obavljao je funkciju v.d. pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala.