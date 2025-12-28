Slušaj vest

Naučnici Instituta za biologiju mora, Vesna Mačić i Aleksandar Joksimović, stigli su na Antarktik, u stanicu Bugarskog instituta za polarna istraživanja, gde će, zajedno sa još 33 kolege iz inostranstva, boraviti do 20. februara.

Cilj ove naučno-istraživačke ekspedicije je analiza prisustva mikroplastike u uzorcima vode i sedimenata. Nakon desetodnevne plovidbe bugarskim naučno-istraživačkim brodom „Sveti Kirilo i Metodije“, javio nam se dr Aleksandar Joksimović.

Kazao je da su u toku pripreme, te da istraživanja počinju naredne sedmice.

"Nadamo se negde tamo drugog, pa nadalje januara, da krenemo sa našim istraživanjima, uzorkovanjem mikroplastike, sedimenta, vode, nekih organizama, prilepaka sa obale. U ovoj ekspediciji učestvujemo dr Vesna Mačić i ja, zajedno sa još 33 naučnika iz Bugarske, Saudijske Arabije, Grčke i Japana. Većina njih će se iskrcati u baznoj stanici, dok ćemo mi ostati na brodu i celo vreme boraviti na njemu, a gumenjakom odlaziti do obale radi uzorkovanja potrebnog materijala, nakon čega ćemo se uvek vraćati na brod", kazao je Joksimović.