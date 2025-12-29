Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Centar”, Odeljenja bezbednosti Danilovgrad, postupali su po prijavi za porodično nasilje i lišili slobode osobu kod koje je kasnije pretresom pronađen dinamit.

Policija je, kako navode u saopštenju, postupila po prijavi o porodičnom nasilju u kojem je izvršilac lice M.J. (45).

"Nakon niza preduzetih aktivnosti iz nadležnosti policije, tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama M.B. stiču elementi krivičnog dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu njegove supruge, i naložio da se ovo lice liši slobode", navode u saopštenju.

Osim toga, policija je izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.J. gde je pronašla 41 komad eksploziva - dinamita, koji je oduzet i predat službeniku Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sa događajem je povratno upoznat tužilac koji se izjasnio da je reč o krivičnom delu nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje se takođe tereti M.J.