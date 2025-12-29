Slušaj vest

Crna Gora, posebno prethodnih godina, kao nijedna druga zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, predstavlja ambiciozan i uspešan proces pristupanja, kazao je austrijski kancelar Kristijan Štoker.

„Evropska unija vas konačno mora nagraditi“ poručio je Štoker, kako je saopštio kabinet predsednika Vlade Milojka Spajića.

Rekli su da je Spajić prihvatio poziv Štokera da prisustvuje novogodišnjem koncertu u Beču, koji se "prvi put održava pod dirigentskom palicom maestra Janika Nezé-Segena."

Štoker i Spajić će, kako je saopšteno, iskoristiti tu priliku za potvrdu snažnog partnerstva Crne Gore i Austrije, ali i za slanje važnog signala podrške evropskoj perspektivi Crne Gore.

"Umetnost i kultura kao ujedinjujuća sila na najbolji način simbolizuju zajedničku evropsku budućnost Austrije i Crne Gore, što je vrednost koju obe države žele da još snažnije afirmišu u godinama koje dolaze", piše u saopštenju.

(Kurir.rs/vijesti.me)

