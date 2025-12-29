Slušaj vest

Lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević, oglasio se na Fejsbuku povodom dešavanja u Botunu. On je objavio takođe snimak u kom se vidi kako meštani čuvaju svoje pozicije, okupljeni oko šatora.

Kako je naveo, sinoć se Crna Gora čuvala u Botunu.

„Istinski heroji ponikli iz naroda mirno čekaju intervenciju policije koja patrolira selom i legitimiše svako vozilo“, poručio je Knežević.

Osvrnuo se i na rad bezbednosnog sektora i naglasio:

„Da su ovako legitimisali Škaljarce i Kavčane kao što rade sa Zećanima ne bi niđe ostala crta bijelog“.

Ja da sam neki ministar zvao bih NATO da bombarduje Botun, nisu od 1999.“, zaključio je Knežević.

(Kurir.rs/borba.me)

Ne propustiteCrna Gora"EU VAS KONAČNO MORA NAGRADITI, VI STE KAO NIJEDNA DRUGA ZEMLJA! " Austrijiski kancelar o pristupanju Crne Gore EU, pozvao Spajića na novogodišnji koncert
Christian Stocker AP Omar Havana.jpg
Crna GoraISTORIJSKI TRENUTAK ZA CRNU GORU: Pogledajte šta su lansirali u svemir PO PRVI PUT! (VIDEO)
crnogorski satelit Luča
Crna GoraCRNOGORSKI NAUČNICI STIGLI NA ANTARKTIK! Dočekali ih Bugari, istraživanja počinju sledeće nedelje
Antarktik
Crna GoraONE SU RAĐALE JUNAKE: Mladi u Crnoj Gori vraćaju tradiciju predaka, ovako se slave Materice! (FOTO)
Zor đevojke