Milan Knežević poručio da se Crna Gora sinoć čuvala u Botunu
Crna Gora
"DA STE OVAKO PRETRESALI KLANOVE, NE BI OSTALA NI CRTA BELOG!" Knežević povodom dešavanja u Botunu
Lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević, oglasio se na Fejsbuku povodom dešavanja u Botunu. On je objavio takođe snimak u kom se vidi kako meštani čuvaju svoje pozicije, okupljeni oko šatora.
Kako je naveo, sinoć se Crna Gora čuvala u Botunu.
„Istinski heroji ponikli iz naroda mirno čekaju intervenciju policije koja patrolira selom i legitimiše svako vozilo“, poručio je Knežević.
Osvrnuo se i na rad bezbednosnog sektora i naglasio:
„Da su ovako legitimisali Škaljarce i Kavčane kao što rade sa Zećanima ne bi niđe ostala crta bijelog“.
„Ja da sam neki ministar zvao bih NATO da bombarduje Botun, nisu od 1999.“, zaključio je Knežević.
(Kurir.rs/borba.me)
