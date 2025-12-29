Slušaj vest

Lider Demokratske narodne partije, Milan Knežević, oglasio se na Fejsbuku povodom dešavanja u Botunu. On je objavio takođe snimak u kom se vidi kako meštani čuvaju svoje pozicije, okupljeni oko šatora.

Kako je naveo, sinoć se Crna Gora čuvala u Botunu.

„Istinski heroji ponikli iz naroda mirno čekaju intervenciju policije koja patrolira selom i legitimiše svako vozilo“, poručio je Knežević.

Osvrnuo se i na rad bezbednosnog sektora i naglasio:

„Da su ovako legitimisali Škaljarce i Kavčane kao što rade sa Zećanima ne bi niđe ostala crta bijelog“.