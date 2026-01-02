Slušaj vest

U okolini Berana, na obali Šekularske reke u mestu Šekular, pronađeno je telo nepoznatog muškarca u vreći. U medijima se navodi da postoje indicije o ubistvu i da je naložena obdukcija, dok policija zvanično kaže da radi na rasvetljavanju slučaja.

Šta je u ovom trenutku zvanično potvrđeno od strane policije i tužilaštva, a šta se u Beranama zasad vodi kao nezvanična informacija, za jutarnji program Kurir televizije izneo je Tufik Softić, dopisnik hronike iz Berana.

Foto: Kurir Televizija

- Ovaj slučaj je za sada misterija za građane. Da li je misterija za policiju, verujem da nije. Policija ipak ćuti, kao i tužilaštvo, verovatno u cilju istrage. Jedino je potvrđeno iz Višeg državnog tužilaštva da je u pitanju muško telo. Ništa preko toga nije zvanično izdato. Međutim,spekuliše se da je u pitanju mlađi muškarac, od oko 30 godina, ali su sve informacije iz medija pouzdane. Da je pitanju je ubistvo, ne bih da prejudiciram, ali nema nikakve sumnje. Od mojih bliskih prijatelja koji žive u tom delu grada, to je široko područje sa desetak sela, to je praktično planina, šumovito naselje, kao stvoreno za ovakvu misteriju - rekao je Sofrić. Kako je primećena vreća

- Tačno je da su meštani primetili tu vreću na obali reke čak i ranije nego što je ustanovljeno o čemu se radi. Međutim, mislili su da se radi o otpadu i nisu obraćali preterano pažnje. Zvuči morbidno, ali oni nisu znali o čemu se radi sve dok iz te kese nisu provirile noge - rekao je Softić.

Bezbednost u Beranama

Softić je za kraj otkrio kako meštani gledaju na ovaj slučaj, kao i to da li povezuju ovo sa kriminalom koji je raspostranjen na ovim prostorima.

- Ima više verzija šta bi se moglo kriti iza ovoga. Bilo je raznih likvidacija, ali ovako brutalno nešto se prvi put događa. Više je stvar nagađanja, a ne bih da idem u tu krajnost i da se bavim šta može biti. Ono što je definitivno, iz tog područja gde je pronađeno telo, niko nije to uradio iz tog mesta. Može biti da je u pitanju organizovani kriminal, ali postoje i varijante da tuda ide put prema Kosovu, blizu je granica, a to može biti put švercera i migranata. Spekuliše se u javnosti da je u toj zabiti izgrađen objekat u vidu hotela, ali da nikada nije funkcionisao, pa je tu dolazilo dosta ljudi. Selo je primetilo veću gustinu ljudi tamo nego obično, pa i to dolazi u obzir - govori Softić.

