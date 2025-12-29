"ČULI SMO DA ĆE IZ GLAVNOG GRADA UDARITI SILOM NA NAS, AKO KRENU, ČEKAMO IH! Meštanin Jagoš Bećirović šalje poruku iz Botuna: Nadam se da će preovladati razum!
Meštanin Botuna, Jagoš Bato Bećirović, poručio je da su stanovnici Zete sinoć tokom noći, ali i danas tokom dana, okupljeni u šatorima na lokaciji gde je predviđena izgradnja kolektora.
Saopštio je da iz sata u sat pristiže sve veći broj ljudi koji dolaze da im pruže podršku, jer u naredna dva dana ističe rok za početak izgradnje kolektora, kako su najavili iz Podgorice.
„Mi smo se okupili i bili smo ovde tokom čitave noći. Veliki broj ljudi je tu i danas. Ima nas sve više i više. Dobili smo neku nezvaničnu informaciju, u koju nećemo da verujemo, da su čelnici Glavnog grada spremni da upotrebe silu nad nama. Čuli smo da gradonačelnik Saša Mujović i njegova saradnica Vesna Brajović planiraju da pozovu organe reda da silom udare na narod u Botunu. Mislim da to nije ni ljudski, ni pošteno, a verujem da je čak i protivzakonito. Ljudi smo i treba da se ponašamo kao ljudi“, poručio je Bećirović u razgovoru za Borbu.
On navodi da meštani Botuna ne pozivaju nikoga da dođe, već narod sam dolazi da ih podrži u ovoj borbi.
„Stanovnici Zete iz čitave opštine okupili su se ovde. Iskreno se nadam da ćemo, ukoliko se krene sa nekim represivnim merama, dobiti podršku čitave Crne Gore. I to ne samo da dođu kod nas u Botun; ako ljudi budu solidarni, to nezadovoljstvo će se iskazati i u drugim gradovima. S obzirom na to da se danas radi o nama u Botunu, odnosno Zećanima, ako se nešto mora raditi na silu protiv volje naroda, to se drugim rečima zove silovanje“, kazao je Bećirović.
Istakao je da se nada da će na kraju preovladati razum.
„Iskreno se nadam da će na kraju razum preovladati i da će država biti dovoljno mudra i pametna da uradi ono što je trebalo na samom početku: da sedne sa narodom i vidi da je lokalna zajednica protiv toga, te da potraži drugu lokaciju. Samim tim, država treba da razmišlja o svim građanima, a ne samo o Oliveri Injac ili Saši Mujoviću kao gradonačelniku, već o svim stanovnicima. Nismo mi tuđinci na svojoj teritoriji. Tako da se iskreno nadam da će razum preovladati, da će konačno sesti i potražiti drugu lokaciju po volji naroda, a ne da se više lome koplja preko naših leđa“, zaključio je on.
