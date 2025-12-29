Slušaj vest

Odbornik ZBCG u Skupštini Opštine Nikšić i Šef kabineta predsednika Skupštine Crne Gore Mirko Miličić najavio je danas, prilikom diskusije u vezi sa podizanjem spomenika Petru Drugom Petroviću Njegošu u ovom gradu, da će ovaj odbornički klub predložiti podizanje spomenika Nikoli Tesli u Nikšiću.

Podsetimo, o značaju čuvanja sjećanja na ovog velikana govorili su svojevremeno i iz Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke.

Prema rečima Miličića, predlog za spomenik Tesli nikšićka javnost može očekivati u 2026. godini.

(Kurir.rs/borba.me)

