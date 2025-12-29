Slušaj vest

Otmica, udarci, šamari i pretnje nožem i pištoljem deo su zlostavljanja koje je pretrpelo više ilegalnih migranata iz Pakistana, nakon što su nezakonito prešli crnogorsku granicu. Krijumčari su ih zaključali u podrumu kuće u Podgorici i od njihovih porodica iznuđivali novac.

Migrante su 1. septembra spasili službenici podgoričke policije, koji su, postupajući po operativnim informacijama, u podrumskim prostorijama kuće pronašli i uhapsili članove organizovane kriminalne grupe iz Avganistana – R. M. (26), A. U. (22) i jednog sedamnaestogodišnjaka. Utvrđeno je da su žrtve petorica državljana Pakistana, među kojima su i dvojica maloletnika.

Šamari, pretnje, ropstvo…

Oteti Pakistanac W. A. ispričao je istražiteljima da je 29. avgusta ilegalno ušao u Crnu Goru iz Albanije, zajedno sa dvojicom prijatelja, verujući da će preko krijumčara stići do Italije. Umesto toga, odvedeni su u smeštaj u Podgorici, gde su zaključani i primoravani da od porodica traže novac.

Prema njegovim navodima, krijumčari su ih tukli otvorenim dlanovima po licu i pretili ubistvom ukoliko novac ne bude uplaćen. Iako je njegova porodica uplatila traženi iznos, migranti nisu pušteni, već je od njih zahtevano još novca „za oslobađanje“.

Dodao je da su otmičari koristili lažna imena, ali da je policija kasnije utvrdila njihov pravi identitet.

Kako su se spasili?

Otmicu je prijavio migrant koji je uspeo da pobegne iz zaključanog podruma i obavesti policiju. Prema sudskim spisima, otmičari su žrtvama oduzeli novac i telefone, tukli ih otvorenim i zatvorenim šakama i pretili da će ih ubiti ili im odseći uši ukoliko njihove porodice ne uplate traženi novac. Telefone su im davali samo kako bi kontaktirali porodice i tražili uplate.

Iako su porodice uplatile deo novca, migranti nisu pušteni, već su krijumčari tražili dodatne iznose „za njihovu slobodu“, uz nove pretnje da će ih odvesti u šumu i ubiti. Žrtve su navele da su danima bile zaključane i nisu smele da izlaze.

Apelacioni sud je potvrdio produženje pritvora A. U. i R. M, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela otmice u sticaju sa krijumčarenjem ljudi. Sud je ocenio da i dalje postoji opasnost od bekstva, imajući u vidu težinu krivičnih dela, zaprećene kazne i lične okolnosti okrivljenih, koji su strani državljani bez prijavljenog boravišta.