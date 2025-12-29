Slušaj vest

Poslednji dani ove godine doneli su crnogorskom primorju i oblasti Jadrana vedro i veoma stabilno vreme. Temperature tokom dana prave su prolećne sa vrednostima i do 17 stepeni.

Toplo i skoro pravo prolećno vreme izmamili su mnoge šetnju i bašte kafića i restorana, a bilo je i hrabrih koji su se kupali u Jadranu, kao usred leta, a među njima je bilo i mališana.

Temperatura Jadrana kreće se oko 17 stepeni.

Iako su dani pravi prolećni, večeri i noći su hladne, pa se tako na području Tivta prethodnih dana beležio i mraz uz -1 stepen, a jutros je bilo 0°C. Istovremeno, znatno ugodnije je bilo u Baru sa 8 stepeni, jer se stanica u Baru nalazi tik uz more, a Tivat je uvučen unutar Boke. Leti je situacija obrnuta, u Baru je tokom dana ugodnije zbog rashlađujućeg uticaja mora.

Iako je tokom dana 15 stepeni, noću je mraz uz -2 stepena u Podgorici, a najhladnija jutra su na severu Crne Gore, u Pljevlji -9 stepeni, na planimama i niže, dok je tokom dana u nuzijama na severu oko 4-5°C.

Beleži se ozbiljan deficit snega i snežnog pokrivača, a njega samo ima u planinama iznad 1800-2000 metara nadmorske visine.

Sutrašnji dan doneće Crnoj Gori zahlađenje i pojačanje bure, pa će 31. decembra i prvog januara biti dosta hladnije, uz maksimalne temperature na jugu i na primorju do 10 stepeni i uz pojavu mraza, dok će na severu biti ledeno, uz jutarnje temperature do -15 stepeni, tokom dana u minusu.

U novogodišnjoj noći skoro cela Crna Gora biće u minusu, blagi plus samo duž obale Jadrana.

Potom sledi neverovatan preokret vremena.

Od petka snažan uticaj ciklona sa Mediterana doneće jake južne vetrove i iznačajnije otopljenje, uz čestu kišu, na jugu i na Jadranu i obilnije pljuskove sa grmljavinom, a tempertura će na primorju biti i do 18 stepeni.