Slušaj vest

Predstavnici vlasti Podgorice stigli su rano jutros, oko četiri sata, opremljeni mašinama u Botun kako bi otpočeli radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali su ih meštani sprečili da priđu lokaciji.

Obaviješetena je policija, koja je u međuvremenu i došla, javlja reporter RTCG.

Nešto posle osam sati, počela su hapšenja građana.

Meštani su štitili telima lidera protesta, predsednika opštine Zeta Mihaila Asanovića, kojeg je policija ipak uhapsila.

Lider DNP Milan Knežević je sa građanima, na zemlji je i poručuje da neće odustati.

Reporteri RTCG javljaju da su scene dramatične i da građani poručuju da neće odustati od blokade gradnje kolektora.

Na kapiji imanja gde je planirana gradnja Komunalnu policiju i predstavnike Vodovoda sačekao je prethodno veći broj meštana, koji su blokirali pristup, a snimci svedoče o ozbiljnim tenzijama, psovkama i uvredama.

Policija je putem razglasa dala rok od pet minuta da se raziđu, što su oni odbili.

Meštani su seli na prostor parcele namenjene za gradnju, pevaju i skandiraju "Ovo je Zeta".

Policija je, kako javlja reporter RTCG, opkolila meštane.

Na terenu su specijalci u punoj opremi.

Meštani su skandirali "Uhapsite Zvicera".

1/6 Vidi galeriju Crnogorska policija hapsi meštane zetskog sela Botun koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda Foto: screenshot RTCG

Optužili su potpredsednika Vlade Aleksu Bečića za izdaju.

Policija je potom putem razglasa dala još deset minuta meštanima Botuna da oslobode lokaciju, najavili upotrebu svih zakonom dozvoljenih sredstava.

Prvi kordon policije sastavljen je od pripadnica policije.

Novinari su upozoreni da nije bezbedno da ostanu na lokaciji u Botunu gde se nalaze meštani i policija.

Čelnik DNP Milan Knežević rekao je da je "došlo oko 500 policajca koji će pohapsiti ove građane, ali mi nećemo pružati nikakav otpor".

- Sešćemo na našu zetsku zemlju, pa neka Crna Gora i cela javnost vide da je uhapšeno celo jedno selo zbog toga što se protivilo visokokoruptivnom ugovoru. Ovde je više nego očigledno da je neko uzeo pare i zbog toga građani Botuna treba da budu uhapšeni - rekao je Knežević.

1/3 Vidi galeriju Protest u Botunu protiv kolektora Foto: screenshot Borba.me, Instagram, screenshot Borba.me

Podvlači da su građani bili spremni za to, a onima koji su izdali nalog poručuje – crn obraz će ostati doveka.

S obzirom na otpor mještana, kako nam je saopšteno, podgorički Vodovod i kanalizacija nije ni imao izbora sem da inormišu policiju o tim dešavanjima i zatraže da dođu u Botun.

Knežević je ranije izjavio da su sve policijske snage u zemlji krenule na jedno malo zetsko selo.

1/6 Vidi galeriju Portesti povodom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu Foto: Screenshot YT

- Sve policijske snage u državi krenule na jedno malo zetsko selo. Ostavite bar vučjake da čuvaju kamp - naveo je Knežević na društvenim mrežama.