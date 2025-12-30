Slušaj vest

Podsetimo, tokom dana u mjestu Botun sprovedena policijska akcija, u kojoj su najpre intervenisale komunalne, a potom i interventne jedinice, radi obezbeđivanja prostora za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uprkos protivljenju lokalnog stanovništva.

Tokom intervencije privedeno je više meštana, uključujući i predsednika Opštine Zeta, dok je Milan Knežević zadržan od strane policije, što je izazvalo oštre reakcije javnosti.

Saopštenje Saveza Srba iz Crne Gore prenosimo u celosti:

Upozoravali smo od 2020. godine da se malo šta promijenilo u korist osnovnih građanskih prava Srba u Crnoj Gori i kako vrijeme odmiče sve se više ukazuje istina „sve je isto, samo njega nema“.

Građanske partije u vladajućoj koaliciji ponavljaju papagajski istu priču njihovih prethodnika na vlasti da „Brisel neće dozvoliti otvaranje određenih klastera, ako Crna Gora bude zahtijevala da sačuva svoj suverenitet i zaštiti svoje interese u određenim zahtjevima Hrvatske“. Pa čak, kako kažu, „nije vrijeme otvoriti pitanje srpskog jezika i pisma“, jer i to, kako tvrde, smeta otvaranju „klastera“.

Sve laž do laži. Zašto smeta bilo kojoj državi (pa makar to bila i Crna Gora, takva kakva je) da jedan narod koji većinski govori srpskim jezikom ne bude uvršten u sistem obrazovanja.

Razlog je jasan, ide se krupnim koracima ka asimilaciji srpskog naroda u Crnoj Gori, koji treba da nestane, po projektu Brisela i njegovih administratora, koji definitivno vladaju Crnom Gorom.

I ta briselska klika se ostrvila na narod Zete, kojima pod nos donose neprovjerenu tehnologiju, sa sumnjivim ugovorima prethodne vlasti, koje štiti postojeća vlast.

Dakle, isti gazda, drugi izvođači.

Ovim putem želimo da uputimo podršku našem bratu u Hristu Milanu Kneževiću i svim građanima Zete u borbi za zaštitu svojih prava i prava na slobodu srpskog naroda u Crnoj Gori.

Savez Srba iz Crne Gore sa sedištem u Beogradu
Predsednik
Željko Čurović

