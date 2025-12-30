PRONAĐENO TELO IZNAD BUDVE: Muškarac pronađen mrtav kod seoske crkve
Budvanin S. M. pronađen je mrtav na parkingu, nadomak seoske crkve u mjestu Markovići iznad Budve, rečeno je Vijestima iz više izvora.
Prema istim informacijama, policija je na licu mesta i utvrđuje okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
Iz Uprave crnogorske policije je zvanično saopšteno da je budvanskim policajcima prijavljeno da je u selu Markovići, pronađeno beživotno tijelo osobe koja je identifikovana kao S.M. iz Budve.
"Službenici Odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog lica. U toku su uviđajne mere i radnje a po prikupljanju više informacija javnost će biti obaviještena", piše u saopštenju.
