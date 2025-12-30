Slušaj vest

Budvanin S. M. pronađen je mrtav na parkingu, nadomak seoske crkve u mjestu Markovići iznad Budve, rečeno je Vijestima iz više izvora.

Prema istim informacijama, policija je na licu mesta i utvrđuje okolnosti pod kojima je nastupila smrt.

Iz Uprave crnogorske policije je zvanično saopšteno da je budvanskim policajcima prijavljeno da je u selu Markovići, pronađeno beživotno tijelo osobe koja je identifikovana kao S.M. iz Budve.