Nije poznato kako je došlo do povrede ni da li je životinja odlutala od kuće
Tragično
TUŽAN PRIZOR KOD PODGORICE Snimljena scena koja lomi srca, a nema ko da pomogne! Vozači apeluju: "Leži tu od sinoć!" (VIDEO)
Tužan prizor je snimljen danas na magistralnom putu Podgorica - Bar, u blizini železničke stanice Zeta, a kako navode prolaznici, životinja je od sinoć na putu.
Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "podgorickivremeplov.me" povređena krava je zatečena na putu, a vidljivo je da ima ispruženu zadnju nogu, koja je, pretpostavlja se, povređena.
- Neka se neko udostoji da pomogne jadnoj životinji - navodi se u opisu videa.
Trenutno nije poznato da li je životinja odlutala od kuće, kao ni kako je došlo do povrede, i kojeg stepena.
Apeluje se na nadležne službe i građane da se udostoje da pomognu kravi kako bi bila bezbedno uklonjena sa puta i pružena odgovarajuća nega.
Kurir.rs
