Tužan prizor je snimljen danas na magistralnom putu Podgorica - Bar, u blizini železničke stanice Zeta, a kako navode prolaznici, životinja je od sinoć na putu. 

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "podgorickivremeplov.me" povređena krava je zatečena na putu, a vidljivo je da ima ispruženu zadnju nogu, koja je, pretpostavlja se, povređena. 

- Neka se neko udostoji da pomogne jadnoj životinji - navodi se u opisu videa. 

Trenutno nije poznato da li je životinja odlutala od kuće, kao ni kako je došlo do povrede, i kojeg stepena. 

Apeluje se na nadležne službe i građane da se udostoje da pomognu kravi kako bi bila bezbedno uklonjena sa puta i pružena odgovarajuća nega.

