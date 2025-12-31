KNEŽEVIĆ NAKON PRAZNIKA PREDLAŽE IZLAZAK DNP IZ VLADE Odgovor stranke na policijsku akciju u Botunu "Hapsiti decu i starce poslednji stadijum izopačenosti"
Demokratska narodna partija obavestila je javnost da će odmah nakon novogodišnjih praznika njen lider Milan Knežević zakazati sjednicu Predsjedništva i predložiti izlazak iz vlade Milojka Spajića i vlasti u Podgorici.
"Jučerašnja akcija preko petsto policajaca protiv mirnih građana Botuna koji su samo branili pravo na zdrav život predstavlja jednu od najcrnjih istorija crnogorskog društva. Hapsiti maloletnu decu, starce, predsednika Opštine Zeta, poslednji je stadijum izopačenosti onih koji bi trebalo da predstavljaju narod, ali su već sad nadmašili svoje prethodnike i zbog toga će kad tad krivično pravno odgovarati - saopšteno je iz DNP.
RTCG prenosi da su iz te stranke poručili svima koji su pohvalili jučerašnju akciju policije Crne Gore da im je savest nečista, i da su preuzeli koruptivne obaveze koje će DNP nastaviti u narednim mesecima da razobličuje.
- DNP principijelno i beskompromisno ostaje uz svoj narod što je dokazala i juče, i zahvaljuje se svima koji su nam pružili podršku, a još više onima koji su ćutali. Ili kako napisa Njegoš: Čast i bruka žive dovijeka!” - zaključili su iz te partije na čijem čelu se nalazi Knežević.
(Kurir.rs/RTCG)