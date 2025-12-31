Slušaj vest

Blokada kružnog toka koji vodi ka Aerodromu je počela, kako su juče građani Botuna i najavili. Okupljeni su izašli na kolovoz i zaustavili saobraćaj kada je lider DNP Milan Knežević stigao. On je poručio da će tu ostati dok god to bude potrebno i pozvao premijera Milojka Spajića da dođe da razgovaraju.

Kako je naglasio Knežević, ovo neće biti jedina blokada danas, a nije želeo da otkrije gde sve planiraju blokade.

- Narednih sati videćete gde će to biti, neću da otkrivam. Neka ministri koji su planirali da van Podgorice slave Novu godinu, gataju kako će da prođu. Neka Spajić dođe ovde da razgovaramo, jer ovo nije stoka već ljudi koji su njega dominantno podržali na izborima, a onda je odlučio da nam pošalje policiju. Ovdje smo zbog jučerašnje sramne akcije policije na čelu sa direktorom Lazarom Šćepanovićem, uz koordinaciju sa ministrom Danilom Šaranovićem i Spajićem - kazao je Knežević.

Kako je kazao, danas su velike policijske snage u Botunu i pretresaju kuće i vozila, i dodaje da su turski investotori očigledno korumpirali veliki broj funkcionera.

- Mislim i gradonačelnika Sašu Mujovića i sada ga pitam odakle mu ženi butik u Budvi, da li je to bio deo posla koji su napravili sa Turcima ili još nešto i misle da će za to što su oni korumpirani moći da ugrožavaju životnu sredinu u Zeti i da ove ljude ugrožavaju - poručio je Knežević.

On je pozvao nadležne da povuku policiju iz Botuna, a ako to ne učine do sutra, oni će ući u selo sa celokupnom mehanizacijom, bagerima, traktorima, kamionima.

Knežević je imao poruku za ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića i direktora policije Lazara Šćepanovića.

- Ukoliko ne oslobodite Botun do sutra do 12.00h, mi krećemo da oslobađamo selo! - poručio je Knežević i dodao:

- Iako nam Ustav garantuje, ne možemo da prođemo u Botun. Dali smo im rok da sutra u 12h da oslobode selo i prestanu da maltretiraju stanovništvo. Ako to ne urade u još većem broju, bagerima, traktorima, motokultivatorima krenućemo da oslobađamo selo Botun - poručio je Knežević.

On je pozvao Šaranovića da primi meštane Botuna i da dogovori oslobađanje lokacije kako bi oni mogli da idu mirno svojim kućama.

- Ako to ne urade, zajedno sa diretorom policije i premijerom će biti najodgovorniji za ono što će se desiti - dodao je lider DNP.