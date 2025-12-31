Slušaj vest

Skupština Crne Gore je danas jednoglasno razrešila Dragoslava Šćekića dužnosti ministra sporta i mladih, a za njegovu smenu glasala su 44 poslanika.

Ministar bez portfelja Milutin Butorović objasnio je da je reč o političkoj odluci koja proizlazi iz poštovanja koalicionog sporazuma.

Lider SNP-a Vladimir Joković još početkom novembra zatražio je od premijera Milojka Spajića da pokrene proceduru razrešenja Šćekića, koji je u međuvremenu napustio tu partiju.

Podsetio je da je sporazumom o formiranju 44. Vlade dogovoreno da SNP predloži dva ministra – u resorima poljoprivrede i sporta. Kako Šćekić više nije član SNP-a, Joković je poručio da to mesto pripada njegovoj stranci i da treba izvršiti zamenu.

Šćekić je napustio SNP krajem avgusta i najavio osnivanje nove partije. Pre toga se kandidovao za predsednika SNP-a, ali je povukao kandidaturu, optužujući Jokovića da je kongres „režiran i privatizovan“.

Posle odlaska iz partije formirao je Pokret narodnog poverenja (PNP), kojem su se pridružili pojedini bivši odbornici SNP-a iz više lokalnih skupština.

Škećić se otvoreno zalagao da srpski jezik bude zvaničan u Crnoj Gori, a otvoreno se protivio odluci Crne Gore da podrži rezoluciju o Srebrenici.