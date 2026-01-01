Slušaj vest

Na Cetinju su danas zastave spuštene na pola koplja u znak sećanja na prvu godišnjicu tragedije, kada je u krvavom piru ubijeno više osoba među kojima i dvoje dece.

"Godinu dana je od tragedije koja je zadesila Cetinje, čiji je epilog 13 preminulih, među kojima dvoje dece, dok je troje građana bilo teško ranjeno", objavljeno je iz crnogorske Prestonice na platformi Iks.

Aco Martinović

Navedeno je da će zauvek čuvati od zaborava nevino stradale sugrađanke i sugrađane.

Na današnji dan, 1. јanuara prošle godine. posle jedne kafanske svađe, Cetinjanin Aco Martinović počinio je najveći masakr u istoriji Crne Gore, a potom je bežeći od policije izvršio samoubistvo.

