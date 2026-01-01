Direktor crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da je postignut dogovor sa predstavnicima meštana Botuna da se deblokiraju putevi, i da neće biti protesta tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Građani, koji su odlučni u nameri da ne dozvole početak gradnje kolektora u Zeti, juče su bili najavili da će danas u 11 časova održati protest u Botunu, tako što će sa kompletnom mašinerijom krenuti u to zetsko selo, što su nakon dogovora sa policijom otkazali.