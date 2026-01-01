Slušaj vest

Na desetine dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

U budvanskoj policiji je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali, na svu sreću, niko nije povređen.

Šta se tačno dogodilo sa skupocenim dron šouom vrednim više desetina hiljada evra, utvrdiće veštak koga bude angažovao tužilac.

U Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili kako je došlo do kraha.

Dron šouu je prethodio vatromet.

Ne propustiteCrna GoraTUŽAN PRIZOR KOD PODGORICE Snimljena scena koja lomi srca, a nema ko da pomogne! Vozači apeluju: "Leži tu od sinoć!" (VIDEO)
Screenshot 2025-12-30 223232.jpg
Crna GoraNEZGODA U PODGORICI: Sudar voza i automobila na pružnom prelazu, povređena jedna osoba
voz.jpg
Crna Gora"NEKA MINISTRI KOJI SU ZA NOVU GODINU PLANIRALI VAN PODGORICE GATAJU KAKO ĆE DA PROĐU": Građani Botuna blokirali kružni tok, Knežević poslao poruku Spajiću
Milan Knežević.png
Crna GoraPRONAĐENO TELO IZNAD BUDVE: Muškarac pronađen mrtav kod seoske crkve
crnogorska policija