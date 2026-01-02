Slušaj vest

Sunčan prvi dan ove godine izmamio je veliki broj posetilaca u primorskim gradovima Crne Gore. U kafićima i restoranima tražilo se mesto više, ali oni najhrabriji odlučili su čak i da se okupaju u moru.

- Nisam verovao šta vidim svojim očima. Čovek se brčkao i uživao kao da je jul, a prethodnih dana je bilo jako hladno i na primorju pa pretpostavljam da je voda bila ledena. Ali, izgleda da to nije smetalo - kaže za RINU jedan od meštana.

Bogat muzički program na primorju takođe privlači veliki broj gostiju, a nastupe tokom novogodišnjih praznika što na trgovima što u hotelima imaće najveće srpske i regionalne zvezde.

- Cene u kafićima su normalne, kafa od 2 do 4 eura u zavisnosti koju pijete i gde ste seli, ručak za dvoje oko 20 evra. U Budvi je sve puno, a puno gostiju je upravo iz Srbije kao i svake godine, dodaje sagovornik.

